Sclerosi multipla | le camminate di Nordic Tales arrivano a Paestum

(Di mercoledì 14 settembre 2022) (Adnkronos) – Arriva in Campania, il 18 settembre a, l’VIII edizione di, l’iniziativa itinerante diwalking per trascorrere una giornata a contatto con la natura, all’insegna del benessere, a beneficio delle persone con, familiari e caregiver. Leall’aria aperta vogliono sensibilizzare sull’importanza dello sport quale valido alleato nella cura di questa patologia neurodegenerativa che solo in Campania colpisce oltre 12.000 persone. L’iniziativa, promossa da Sanofi con il patrocinio di Aism (Associazione italiana) e realizzata in collaborazione con la Scuola italiana diWalking, è organizzata a livello locale dall’Unità operativa di ...

Il 18 settembre la tappa campana del progetto che promuove lo sport nella sclerosi multipla. Arriva in Campania, il 18 settembre a Paestum, l'VIII edizione di Nordic Tales, l'iniziativa itinerante di Nordic walking per trascorrere una giornata a contatto con la natura, all'insegna del benessere, a beneficio delle persone con sclerosi multipla, familiari e caregiver. Le camminate all'aria aperta vogliono sensibilizzare sull'importanza dello sport quale valido alleato nella cura di questa patologia neurodegenerativa che solo in Campania colpisce oltre 12.000 persone. L'iniziativa, promossa da Sanofi con il patrocinio di Aism (Associazione italiana sclerosi multipla) e realizzata in collaborazione con la Scuola italiana di Nordic Walking.