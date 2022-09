Scholz dopo il colloquio con Putin | ' Non ha ancora capito che l' invasione dell' Ucraina è stata un errore'

(Di mercoledì 14 settembre 2022) La guerra continua e la pace non è vicina. 'Purtroppo' il presidente russo, Vladimir, non sembra averrealizzato che la decisione di invadere l'"un". Lo ha ...

Agenzia_Ansa : Scatta la solidarietà franco-tedesca sull'energia. Gas francese verso la Germania, elettricità prodotta in Germania… - globalistIT : - JoergBuck : RT @classcnbc: GERMANIA: LO STATO ESCE DA LUFTHANSA Dopo il salvataggio nel 2020, ora il #governo???? di Olaf #Scholz ha ceduto a investitor… - classcnbc : GERMANIA: LO STATO ESCE DA LUFTHANSA Dopo il salvataggio nel 2020, ora il #governo???? di Olaf #Scholz ha ceduto a i… - CCKKI : @steal61 La conferma delle notizie arriva sempre dopo qualche giorno. In Germania molti protestano, chiedendo l'ape… -

' Non c'è stato alcun elemento che possa far pensare a nuovi atteggiamenti ', ha dettoil giornola telefonata con il presidente russo.Ha detto ancora Olaf, in conferenza stampa a Berlino con il premier georgiano, rispondendo a chi gli chiedeva se la Germania deciderà da sola di inviare panzer moderni come i Leopard in ...Scholz ha ribadito che è stato importante sottolineare a Putin che la Russia deve ritirarsi dall'Ucraina e ha ribadito l'appello al Cremlino a trovare una soluzione diplomatica che metta fine al confl ...La guerra sta cambiando. Kiev afferma che dopo la controffensiva ucraina i filorussi stanno facendo sfollare le loro famiglie dalla Crimea. E un certo numero di soldati russi si ritira dall'oblast di ...