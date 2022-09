Roma | aggredisce il fratello maggiore con una bottiglia di vetro | arrestato

(Di mercoledì 14 settembre 2022)– I Carabinieri del Nucleo Radiomobile dihannoun 31enneno, già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e lesioni personali aggravate, nei confronti del, 38enneno con precedenti. Ieri sera, 13 settembre 2022, a seguito di una chiamata giunta al 112, i Carabinieri sono intervenuti presso l’abitazione dei due, in zona Alessandrino, dove, ilpiù grande ha denunciato che il più piccolo, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’abuso di alcolici, lo aveva aggredito con una piccoladiferendolo alla testa. La vittima è stata trasportata all’ospedale “Policlinico Casilino” e dimesso con 7 giorni ...

