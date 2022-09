Re Carlo III furibondo per la penna, si sporca la mano e sbotta: “Oh Dio la odio, succede ogni maledetta volta” (Di mercoledì 14 settembre 2022) Un’altra penna insidia re Carlo III e lui va su tutte le furie. Sta facendo il giro del mondo il video dell’episodio avvenuto nelle scorse ore a Belfast, in Irlanda del Nord, seconda tappa del tour ufficiale del nuovo monarca e della Regina consorte per raccogliere gli omaggi in seguito alla scomparsa della regina Elisabetta. La coppia reale si trovava nel castello di Hillsborough ed era stata invitata a firmare simbolicamente il libro dei visitatori, così da lasciare un’imperitura memoria del loro passaggio: ancora una volta, però, Carlo si è trovato a “litigare” con la penna fornitagli. La scena è stata immortalata dalle telecamere presenti: dapprima Carlo III sbaglia a indicare la data scrivendo “12” anziché “13” settembre, come gli fa notare anche la moglie ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 settembre 2022) Un’altrainsidia reIII e lui va su tutte le furie. Sta facendo il giro del mondo il video dell’episavvenuto nelle scorse ore a Belfast, in Irlanda del Nord, seconda tappa del tour ufficiale del nuovo monarca e della Regina consorte per raccogliere gli omaggi in seguito alla scomparsa della regina Elisabetta. La coppia reale si trovava nel castello di Hillsborough ed era stata invitata a firmare simbolicamente il libro dei visitatori, così da lasciare un’imperitura memoria del loro passaggio: ancora una, però,si è trovato a “litigare” con lafornitagli. La scena è stata immortalata dalle telecamere presenti: dapprimaIII sbaglia a indicare la data scrivendo “12” anziché “13” settembre, come gli fa notare anche la moglie ...

