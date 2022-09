Proclamato nuovo sciopero dei trasporti: ma arriva una pioggia di ristori (Di mercoledì 14 settembre 2022) Dopo i ritardi e le cancellazioni a causa dello stop ai trasporti del 9 settembre scorso, quando treni, bus e metro si sono fermati in tutta Italia, un altro sciopero nazionale è in arrivo. Il nuovo blocco del trasporto pubblico locale, di 8 ore, scatta venerdì 16 settembre. A proclamarlo unitariamente sono i sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Autoferro in considerazione – scrivono in una nota congiunta – delle “violente e reiterate” aggressioni a conducenti, controllori, capi stazione, addetti a traghetti e vaporetti, registrate su tutto il territorio nazionale negli ultimi mesi. “Scioperiamo – spiegano le organizzazioni sindacali – di fronte a una situazione intollerabile su cui bisogna intervenire subito. A tutt’oggi non si è registrato alcun intervento a tutela del personale da parte dei ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 14 settembre 2022) Dopo i ritardi e le cancellazioni a causa dello stop aidel 9 settembre scorso, quando treni, bus e metro si sono fermati in tutta Italia, un altronazionale è in arrivo. Ilblocco del trasporto pubblico locale, di 8 ore, scatta venerdì 16 settembre. A proclamarlo unitariamente sono i sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uil, Faisa Cisal e Ugl Autoferro in considerazione – scrivono in una nota congiunta – delle “violente e reiterate” aggressioni a conducenti, controllori, capi stazione, addetti a traghetti e vaporetti, registrate su tutto il territorio nazionale negli ultimi mesi. “Scioperiamo – spiegano le organizzazioni sindacali – di fronte a una situazione intollerabile su cui bisogna intervenire subito. A tutt’oggi non si è registrato alcun intervento a tutela del personale da parte dei ...

