Premier League, Boehly propone un All Star Game. Klopp replica: “Non siamo in Usa” (Di mercoledì 14 settembre 2022) Sono parecchie le novità che Todd Boehly vuole portare non solo in casa Chelsea, ma nel calcio inglese. Da un mini-torneo fra le ultime quattro della Premier per sancire le tre retrocesse a un “North vs South Premier League All-Star Game” in stile americano, con i giocatori delle squadre di Liverpool e Manchester da un lato e le stelle delle società con sede a Londra dall’altro. “Spero che la Premier League faccia un po’ tesoro della lezione degli sport americani in quanto a gestione e promozione. Potremmo fare anche noi un All Star Game – dichiara il nuovo proprietario del Chelsea – La gente sostiene che servono più soldi alla piramide del calcio: l’All Star Game della Mlb a Los ... Leggi su sportface (Di mercoledì 14 settembre 2022) Sono parecchie le novità che Toddvuole portare non solo in casa Chelsea, ma nel calcio inglese. Da un mini-torneo fra le ultime quattro dellaper sancire le tre retrocesse a un “North vs SouthAll-” in stile americano, con i giocatori delle squadre di Liverpool e Manchester da un lato e le stelle delle società con sede a Londra dall’altro. “Spero che lafaccia un po’ tesoro della lezione degli sport americani in quanto a gestione e promozione. Potremmo fare anche noi un All– dichiara il nuovo proprietario del Chelsea – La gente sostiene che servono più soldi alla piramide del calcio: l’Alldella Mlb a Los ...

