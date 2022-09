No, ENI non ha bloccato il prezzo del gas (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il numero di segnalazioni che ci stanno arrivando su questo racconto è impressionante, in tantissimi lo stanno condividendo pertanto cerchiamo di verificare, per quanto ci è possibile, i fatti. Partiamo dal testo che sta circolando, questo: Eni ha bloccato il prezzo del gas con la Russia 10 anni fa con un contratto. E continua a pagarlo a quel prezzo. Però vi applica il prezzo determinato dalla borsa di Amsterdam. Quindi lo compra a 2 (come da contratto) e ve lo rivende a 30 (grazie alla borsa che è pura speculazione). Eni con questo meccanismo ha avuto un utile di 600 miliardi nei primi 6 mesi di quest’anno. Eni casualmente ha spostato la sede legale in Olanda. L’Eni è una compartecipata statale al 30,62% (4 e rotti% ministero dell’economia e finanze e 26 e rotti% Cassa Depositi e Prestiti). Quindi parte di ... Leggi su butac (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il numero di segnalazioni che ci stanno arrivando su questo racconto è impressionante, in tantissimi lo stanno condividendo pertanto cerchiamo di verificare, per quanto ci è possibile, i fatti. Partiamo dal testo che sta circolando, questo: Eni haildel gas con la Russia 10 anni fa con un contratto. E continua a pagarlo a quel. Però vi applica ildeterminato dalla borsa di Amsterdam. Quindi lo compra a 2 (come da contratto) e ve lo rivende a 30 (grazie alla borsa che è pura speculazione). Eni con questo meccanismo ha avuto un utile di 600 miliardi nei primi 6 mesi di quest’anno. Eni casualmente ha spostato la sede legale in Olanda. L’Eni è una compartecipata statale al 30,62% (4 e rotti% ministero dell’economia e finanze e 26 e rotti% Cassa Depositi e Prestiti). Quindi parte di ...

