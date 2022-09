No, caro Napolista, non credo proprio che a Caressa daranno il Pulitzer (Di mercoledì 14 settembre 2022) A proposito dell’articolo intitolato “Piaccia o no, Caressa ha fatto un grande lavoro giornalistico” pubblicato lunedì 12 settembre, su “il Napolista”, a firma del direttore Massimiliano Gallo, mi sia permesso di offrire un “contributo al dibattito”, come si diceva una volta. L’assunto dal quale parte l’articolo mi sembra molto corretto. È vero. Caressa ha fatto, nel caso specifico, un lavoro da puro giornalista. Ha scandagliato la notizia, ha cercato particolari efficaci e concludenti, ha lavorato sulla ricostruzione dei fatti e ha offerto delle considerazioni nuove e, fino a quel momento, ignorate da tutte le analisi effettuate sull’argomento. L’avvenimento del quale ci stiamo occupando riguarda il gol della Juventus – al 95° minuto della gara Juventus-Salernitana, ferma, in quel momento e a qualche secondo dal fischio finale, sul ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 14 settembre 2022) A proposito dell’articolo intitolato “Piaccia o no,ha fatto un grande lavoro giornalistico” pubblicato lunedì 12 settembre, su “il”, a firma del direttore Massimiliano Gallo, mi sia permesso di offrire un “contributo al dibattito”, come si diceva una volta. L’assunto dal quale parte l’articolo mi sembra molto corretto. È vero.ha fatto, nel caso specifico, un lavoro da puro giornalista. Ha scandagliato la notizia, ha cercato particolari efficaci e concludenti, ha lavorato sulla ricostruzione dei fatti e ha offerto delle considerazioni nuove e, fino a quel momento, ignorate da tutte le analisi effettuate sull’argomento. L’avvenimento del quale ci stiamo occupando riguarda il gol della Juventus – al 95° minuto della gara Juventus-Salernitana, ferma, in quel momento e a qualche secondo dal fischio finale, sul ...

