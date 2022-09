rep_milano : Niente radiologi a Chiavenna e l'ospedale fa un accordo con Palermo: 10 medici siciliani si alterneranno ogni setti… - rosamar92666356 : Vi rendete conto dei danni? Niente radiologi a Chiavenna e l'ospedale fa un accordo con Palermo: 10 medici sicilian… - ellygatta81 : @xFustacchionex @itosettiMD_MBA @LuMo71 Io allora vorrei capire perché i tecnici radiologi si mettono le protezioni… - ubyjordy1962 : @marco_3U Io ciò un brutto difetto anche se vecchio e vicino all'alzaimer non dimentico niente,chi sale sul carrozz… -

La Repubblica

A Chiavenna, piccolo e delizioso centro della provincia di Sondrio, si respira decisamente aria di Svizzera: il confine è a pochi chilometri e per secoli i dominatori sono stati i Grigioni. Ma a fare ...Bisogna discutere in sede di accreditamento regionale delle prestazioni, e collegare i... Per gli screening " ha evidenziato - facciamo poco econ le conseguenze che si possono ... Niente radiologi a Chiavenna e l'ospedale fa un accordo con Palermo: 10 medici siciliani si alterneranno ogni settimana L'ospedale valtellinese li paga 7.200 euro a settimana per turni da 12 ore (ma una parte va all'ospedale palermitano da cui arrivano), con vitto e ...Ospedale di Assisi, rassicurazioni del consigliere Stefano Pastorelli: "Nessun allarmismo, niente è a rischio: radiologia verrà raddoppiata" ...