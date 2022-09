Nettuno | a San Giacomo il punto di ascolto della Polizia Locale

(Di mercoledì 14 settembre 2022)– L’Amministrazione comunica che continua il progetto dei punti diavviato a marzo di quest’anno. Gli uomini del Comando di viaVittoria il 14 settembre saranno nel quartiere San, nei pressiMadonnina, dalle 9,30 alle 12,30 e raccoglieranno le segnalazioni dei cittadini e intervenire per accertamenti. I punti disi terranno fino a fine anno, una volta al mese, nei diversi quartiericittà. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la ...

Continua il progetto dei punti di ascolto della Polizia Locale di Nettuno avviato a marzo di quest'anno. Gli uomini del Comando di via della Vittoria ... Sgomberato alloggio popolare a Nettuno. La famiglia aveva occupato abusivamente l'abitazione, a seguito dello sgombero è stata temporaneamente affidata ai servizi di un centro di accoglienza.