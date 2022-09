Milan-Napoli sarà arbitrata da Mariani di Aprilia Irrati al Var

(Di mercoledì 14 settembre 2022)l’arbitrodia dirigere, settima giornata di Serie A. Lo rende noto il comunicato pubblicato sul sito ufficiale dell’Aia (arbitri). Al Var cil’esperto, assistito da Giallatini. Il IV UomoDionisi, gli assistenti Preti e Berti. La Juventus, impegnata a Monza dopo le polemiche arbitrali degli ultimi giorni,invece da Maresca con Fabbri al Var. Non sono stati fermati Marcenaro e Banti. Il primoIV Uomo in Fiorentina-Verona, il secondoancora impegnato al monitor ma in Serie B, nel big match tra Cagliari e Bari. Turno di stop, invece, per Pairetto e Di Martino, la coppia che in Lecce-Monza ha negato un paio di ...

pisto_gol : Sia #Juve che #Inter battute e messe sotto sul piano del gioco, il #Milan solo pari con il Salisburgo - e non è una… - sscnapoli : ??? #MilanNapoli sarà diretta dall’arbitro Mariani di Aprilia - AntoVitiello : #Pioli a Sky su Milan-Napoli: 'Entrambe le squadre possono perdere tanto senza #Leao e #Osimhen. Ci perdiamo forse… - napolimagazine : L'OPINIONE - Ordine: 'Milan-Napoli? Mi aspetto una bella partita, gli azzurri hanno un calcio sciolto' - maurisan75 : @ICazzotti Mafiotta manda lady Marian a saccheggiare il Milan vs il Napoli: il sicario dei due derby di coppetta It… -

... COSTANZO ROMA"ATALANTA domenica 18/09 ore 18.00 Arbitro: CHIFFI Assistenti: VECCHI"MASTRODONATO IV: AYROLDI VAR: DI PAOLO AVAR: CARBONEdomenica 18/09 ...Maurizio Mariani, della sezione di Aprilia, è l'arbitro indicato per dirigere, partita di cartello della 7ma giornata del campionato di serie A, in programma alle 20:45 di domenica. La Juventus, in trasferta sul campo del Monza (ore 15), sarà arbitrata da Fabio ...In merito alla corsa scudetto e su chi sia favorito per la vittoria finale della Serie A, Luca Saudati, ex attaccante rossonero, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di ...(ANSA) - ROMA, 14 SET - Maurizio Mariani, della sezione di Aprilia, è l'arbitro indicato per dirigere Milan-Napoli, partita di cartello della ...