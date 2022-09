Milan-Napoli affidata all’arbitro Mariani | Irrati al Var

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiL’Aia ha comunicato le designazioni arbitrali della settima giornata di serie A. Il big match frasarà diretto da, che in campo sarà supportato dalla coppia di assistenti Preti-Berti e dal quarto uomo Dionisi. In sala VAR ci sarà il collega Massimiliano, con Alessandro Giallatini come assistente. I PRECEDENTI DELL’ARBITRO DI APRILIA CON GLI AZZURRI: LE DESIGNAZIONI INTEGRALI SALERNITANA – LECCE Venerdì 16/09 h. 20.45 DOVERI ROSSI C. – CIPRIANI IV: CAMPLONE VAR: MAZZOLENI AVAR: PASSERI BOLOGNA – EMPOLI Sabato 17/09 h. 15.00 VOLPI DI MONTE – MASSARA IV: PICCININI VAR: NASCA AVAR: DEL GIOVANE SPEZIA – SAMPDORIA Sabato 17/09 h. 18.00 SOZZA CIPRESSA – FONTEMURATO IV: MANGANIELLO VAR: MAZZOLENI AVAR: ...

sscnapoli : ??? #MilanNapoli sarà diretta dall’arbitro Mariani di Aprilia - pisto_gol : Sia #Juve che #Inter battute e messe sotto sul piano del gioco, il #Milan solo pari con il Salisburgo - e non è una… - AntoVitiello : #Pioli a Sky su Milan-Napoli: 'Entrambe le squadre possono perdere tanto senza #Leao e #Osimhen. Ci perdiamo forse… - carbenzo : RT @sscnapoli: ??? #MilanNapoli sarà diretta dall’arbitro Mariani di Aprilia - sirsetbulismo : Ordine di rosicate per sconfitte della Roma: 1 7-1/6-1 2 Finali 3 Partite ad eliminazioni diretta 4 Derby 5 Juve/… -

Abbonati per leggere anche ISCRIVITI QUI ALLE NEWSLETTER TUTTO GENOA, TUTTO SAMP E TUTTO SPEZIAED ORA L'EUROPA - Coppe europee, secondo turno, dopo l'Inter, questa sera, sempre alle 18:45- Dinamo Zagabria , mentre alle 21 Rangers Glasgow -e Juventus - Benfica. Europa League, ...60' - Primo cambio per il Napoli: out De Pasquale, dentro Rossi. 58' - GOL DEL NAPOLI! La riapre Pontillo per gli azzurrini che dunque tornano in partita. 49' - Primo cartellino giallo per il Napoli, ...Manca poco ormai al fischio d'inizio della gara che vedrà protagonisti i Glasgow Rangers e il Napoli. Spalletti prepara una mossa a sorpresa.