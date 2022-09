Milan, Ibra ne è certo: “È un top, dategli tempo!” (Di mercoledì 14 settembre 2022) In occasione della presentazione della sua seconda capsule collection ”Black on Black”, Zlatan Ibrahimovic ha risposto ad alcune domande ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Parlando di questa sua nuova collezione di capi d’abbigliamento in collaborazione con DSQUARED2: “Con la moda, soprattutto con Dean e Dan, mi diverto tanto. Questi abiti mi fanno stare comodo, mi fanno stare bene, a mio agio. Sono gli abiti che si adattano a Ibra, non il contrario”. All’attaccante svedese è stato chiesto poi come stesse a quattro mesi dall’intervento al ginocchio: “Bene, lavoro tutti i giorni per tornare. Quando tornerò, mi farò sentire, ci potete contare. Lo farò con violenza. Ci vuole pazienza, questa è la chiave ora”. Ibrahimovic Intervista Gazzetta Riguardo l’intervista di Zvominir Boban alla Gazzetta, in cui ha consigliato ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 14 settembre 2022) In occasione della presentazione della sua seconda capsule collection ”Black on Black”, Zlatanhimovic ha risposto ad alcune domande ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Parlando di questa sua nuova collezione di capi d’abbigliamento in collaborazione con DSQUARED2: “Con la moda, soprattutto con Dean e Dan, mi diverto tanto. Questi abiti mi fanno stare comodo, mi fanno stare bene, a mio agio. Sono gli abiti che si adattano a, non il contrario”. All’attaccante svedese è stato chiesto poi come stesse a quattro mesi dall’intervento al ginocchio: “Bene, lavoro tutti i giorni per tornare. Quando tornerò, mi farò sentire, ci potete contare. Lo farò con violenza. Ci vuole pazienza, questa è la chiave ora”.himovic Intervista Gazzetta Riguardo l’intervista di Zvominir Boban alla Gazzetta, in cui ha consigliato ...

