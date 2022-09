Mediaset sceglie Silvia Toffanin per il funerale della Regina Elisabetta II (Di mercoledì 14 settembre 2022) Di ufficiale non c’è nulla, nessun comunicato Mediaset, neppure la guida tv on line ha cambiato la programmazione del 19 settembre. Ma è ormai chiaro che Canale 5 ha fatto la sua scelta e che sarà la rete accesa con una diretta speciale nel giorno del funerale della Regina Elisabetta II per quello che riguarda Mediaset. Salta quindi il debutto di Uomini e Donne, come annunciato dalla redazione del programma via social. E dovrebbe saltare anche Forum per fare spazio alla diretta di una edizione speciale del TG 5 seguita forse da una puntata di un altro format, pensato ad hoc per questa occasione. Il motivo è il seguente: secondo quanto si apprende, dovrebbe essere Silvia Toffanin il volto scelto da Canale 5 per il funerale ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 14 settembre 2022) Di ufficiale non c’è nulla, nessun comunicato, neppure la guida tv on line ha cambiato la programmazione del 19 settembre. Ma è ormai chiaro che Canale 5 ha fatto la sua scelta e che sarà la rete accesa con una diretta speciale nel giorno delII per quello che riguarda. Salta quindi il debutto di Uomini e Donne, come annunciato dalla redazione del programma via social. E dovrebbe saltare anche Forum per fare spazio alla diretta di una edizione speciale del TG 5 seguita forse da una puntata di un altro format, pensato ad hoc per questa occasione. Il motivo è il seguente: secondo quanto si apprende, dovrebbe essereil volto scelto da Canale 5 per il...

361_magazine : La scelta di #Mediaset per i funerali della #ReginaElisabetta - lawebstar_it : Sarà #SilviaToffanin secondo @tvblogit ad occuparsi della telecronaca dei funerali della #reginaelisabetta - fabioskyblue : @GA7_Official Da quando ha il culo parato professionalmente, fa tutto quello sicuro di sé...che ti risponde pure. N… - Baccotvnews : Come sempre, quando ci sono eventi così importanti, il pubblico sceglie #Rai1. L'informazione mediaset non ha credi… -