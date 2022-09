Lo sgabello a tre gambe di Reagan per i conservatori italiani. Parla Rossi (FdI) (Di mercoledì 14 settembre 2022) È Giorgia Meloni il raccordo culturale e politico di tutte le famiglie del conservatorismo, sia europeo sia d’oltreoceano, dice a Formiche.net Giampaolo Rossi, già consigliere di amministrazione della Rai e da sempre l’uomo più vicino alla leader di FdI nella tv di Stato. In questa analisi Rossi, che alcune voci indicano in un ruolo apicale nella Tv di Stato di domani, mette l’accento non solo sulla cifra politica dell’exploit di FdI, ma anche sul peso specifico culturale, conservatore e Reaganiano, di questa operazione. Modello culturale di Reagan per Fratelli d’Italia: quali i pregi e quali i punti critici? Il pregio fondamentale di quel modello di conservatorismo era la sua capacità, che un tempo si chiamava illusionista, di tenere insieme le diverse anime del ... Leggi su formiche (Di mercoledì 14 settembre 2022) È Giorgia Meloni il raccordo culturale e politico di tutte le famiglie delsmo, sia europeo sia d’oltreoceano, dice a Formiche.net Giampaolo, già consigliere di amministrazione della Rai e da sempre l’uomo più vicino alla leader di FdI nella tv di Stato. In questa analisi, che alcune voci indicano in un ruolo apicale nella Tv di Stato di domani, mette l’accento non solo sulla cifra politica dell’exploit di FdI, ma anche sul peso specifico culturale, conservatore eiano, di questa operazione. Modello culturale diper Fratelli d’Italia: quali i pregi e quali i punti critici? Il pregio fondamentale di quel modello dismo era la sua capacità, che un tempo si chiamava illusionista, di tenere insieme le diverse anime del ...

