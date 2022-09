Le pagelle di Juventus-Benfica (1-2): bianconeri in crisi (Di mercoledì 14 settembre 2022) Dopo la sconfitta in casa del PSG la Juventus cade per la seconda volta di fila in campo europeo. Passati in vantaggio dopo appena 4? grazie al colpo di testa di Milik, i bianconeri hanno staccato la spina subendo la qualità e la tecnica del Benfica. Prima il penalty trasformato da Joao Mario, poi la rete di David Neres condannano la Vecchia Signora ad un’altra serata negativa. Qualificazione agli ottavi di finale appesa ad un filo per i piemontesi. Ecco le pagelle di Juventus-Benfica. Le pagelle di Juventus-Benfica Prima di analizzare le pagelle dei protagonisti di Juventus-Benfica, diamo una valutazione all’operato del direttore di gara. Arbitro: Felix Zwayer 6,5 – L’arbitro tedesco ... Leggi su 11contro11 (Di mercoledì 14 settembre 2022) Dopo la sconfitta in casa del PSG lacade per la seconda volta di fila in campo europeo. Passati in vantaggio dopo appena 4? grazie al colpo di testa di Milik, ihanno staccato la spina subendo la qualità e la tecnica del. Prima il penalty trasformato da Joao Mario, poi la rete di David Neres condannano la Vecchia Signora ad un’altra serata negativa. Qualificazione agli ottavi di finale appesa ad un filo per i piemontesi. Ecco ledi. LediPrima di analizzare ledei protagonisti di, diamo una valutazione all’operato del direttore di gara. Arbitro: Felix Zwayer 6,5 – L’arbitro tedesco ...

GoalItalia : Si salva Perin ?? Malissimo Miretti, McKennie e Vlahovic ?? Le pagelle di #JuveBenfica [??@romeoagresti] - officialmaz : Le mie pagelle alle italiane dopo il primo turno di Coppe Europee, basandomi su valore dell'avversario, fattore cam… - MomentiCalcio : Le pagelle della Juventus dopo la sconfitta per 2 a 1 contro il Benfica - sportli26181512 : Juventus-Benfica 1-2: le pagelle della Champions League: Non basta un gol di Milik in avvio alla Juventus per conqu… - BenCroce72 : RT @RadioMDN: #pagelle di @BenCroce72 Juventus Benfica 1-2 #juventusbenfica -