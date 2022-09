Lacrime azzurre | l' Italia spreca e in semifinale ci va la Francia

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Impresa sfiorata all' Europeo di basket per l'che cede alla, argento alle Olimpiadi, e manca le semifinali. A Berlino gli azzurri perdono nei quarti contro i transalpini con il ...

Brigate_Azzurre : 'Asciugati le lacrime per la VARgogna' è spettacolare ?????????????????? - IOdonna : Le ragazze della Nazionale Femminile guidate da Milena Bertolini si sono qualificate per la seconda volta consecuti… -

Impresa sfiorata all' Europeo di basket per l'Italia che cede alla Francia , argento alle Olimpiadi, e manca le semifinali. A Berlino gli azzurri perdono nei quarti contro i transalpini con il ...... era in quel palazzo tanto bello da vedere con la sua facciata bianca e le persianenella ... Dov'era casa mia, non c'era più nulla " raccontava sempre commosso ma senza più" Tanta gente,...A Berlino gli azzurri perdono nei quarti contro i transalpini con il punteggio di 93-85 dopo un tempo supplementare.L'Italia sfiora il miracolo agli Europei di basket: la Nazionale di Pozzecco ha perso 93-85 ai supplementari nei quarti di finale a Berlino dopo essere andata vicinissima all'impresa grazie ...