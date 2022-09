La Sirenetta, “Halle Barry è troppo vecchia per interpretare Ariel”: scoppia la polemica ma l’hanno scambiata con Halle Bailey (Di mercoledì 14 settembre 2022) Halle Bailey o Halle Berry? Galeotta fu la Sirenetta Disney di nuova produzione che sarà di origine afroamericana. La protagonista della megaproduzione live action è stata quindi decisa. Nella parte di Ariel vedremo quindi Halle Bailey, la 21enne cantante della Georgia che imparando a suonare la chitarra dai tutorial di Youtube è diventata famosa assieme alla sorella componendo il duo Chloe + Halle e poi la sit com Grown-ish. Talmente celebre che, appunto, sarà interprete per il film Disney, nonché protagonista del remake de Il colore viola di Spielberg. Solo che colpa della lingua americana che mastica sillabe e suoni come chewing-gum la Bailey è stata confusa con la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 settembre 2022)Berry? Galeotta fu laDisney di nuova produzione che sarà di origine afroamericana. La protagonista della megaproduzione live action è stata quindi decisa. Nella parte divedremo quindi, la 21enne cantante della Georgia che imparando a suonare la chitarra dai tutorial di Youtube è diventata famosa assieme alla sorella componendo il duo Chloe +e poi la sit com Grown-ish. Talmente celebre che, appunto, sarà interprete per il film Disney, nonché protagonista del remake de Il colore viola di Spielberg. Solo che colpa della lingua americana che mastica sillabe e suoni come chewing-gum laè stata confusa con la ...

