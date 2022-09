Juventus, Arrivabene: «Questa gara è decisiva proprio come le altre» (Di mercoledì 14 settembre 2022) Maurizio Arrivabene, ad della Juventus, ha parlato prima del calcio d’inizio del match di Champions contro il Benfica Intervistato da Amazon Prime, l’ad bianconero Maurizio Arrivabene ha parlato prima di Juve Benfica. PARTITA decisiva – «Tutte le partite sono decisive in Champions, Questa come le altre. Se vinciamo Questa e perdiamo tutte le prossime… non è vero che sia decisiva». BATTUTA COL TIFOSO – «Chiariamo Questa storia. All’uscita di un ristorante mi è venuta la prima battuta che avevo in testa. Creare un caso dopo anche una risata generale mi sembra un po’ grottesco». CONTINUA SU JuventusNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 settembre 2022) Maurizio, ad della, ha parlato prima del calcio d’inizio del match di Champions contro il Benfica Intervistato da Amazon Prime, l’ad bianconero Maurizioha parlato prima di Juve Benfica. PARTITA– «Tutte le partite sono decisive in Champions,le. Se vinciamoe perdiamo tutte le prossime… non è vero che sia». BATTUTA COL TIFOSO – «Chiariamostoria. All’uscita di un ristorante mi è venuta la prima battuta che avevo in testa. Creare un caso dopo anche una risata generale mi sembra un po’ grottesco». CONTINUA SUNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

sportface2016 : +++#Juventus, #Arrivabene: '#Salernitana? Le immagini le abbiamo viste tutte, bisogna avere il coraggio di ammetter… - TuttoMercatoWeb : Juventus, Arrivabene a un tifoso che ha chiesto l'esonero di Allegri: 'Lo paghi tu l'altro?' - romeoagresti : #Juventus: l’arrivo del presidente #Agnelli e dell’ad #Arrivabene al pranzo UEFA ???? #?? #PSGJuve ?? @GoalItalia ?? - Ale_Mortara : RT @NicoSchira: #Juventus Ceo Maurizio #Arrivabene a Prime su episodi arbitrali: “Ho letto le parole del Presidente #Gravina e non so cosa… - sghi29 : RT @NicoSchira: #Juventus Ceo Maurizio #Arrivabene a Prime su episodi arbitrali: “Ho letto le parole del Presidente #Gravina e non so cosa… -