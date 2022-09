Juve - Salernitana e le immagini al Var che decidono sul gol di Milik, Bonucci e Candreva: il retroscena (Di mercoledì 14 settembre 2022) ... per ribadire poi al pubblico e ai media, l'errore di valutazione da parte del team arbitrale in campo e quello al Var ecco che la Gazzetta dello Sport sottolinea nel day after un particolare. Un ... Leggi su sport.virgilio (Di mercoledì 14 settembre 2022) ... per ribadire poi al pubblico e ai media, l'errore di valutazione da parte del team arbitrale in campo e quello al Var ecco che la Gazzetta dello Sport sottolinea nel day after un particolare. Un ...

pisto_gol : La mia opinione sui casi di Juve-Salernitana su - TuttoMercatoWeb : Polemiche Juve? Legale Salernitana: 'Manca un rigore su Piatek, ma noi abbiamo un altro stile' - marattin : Per una volta non faccio il tifoso della Juve, ma il semplice appassionato di sport. E vi chiedo: leggendo questo c… - MGBasolu : RT @Nino_TheBest: @guido_vaciago Tutto ok, Guido, salvo il riferimento alla malafede. Alla buona fede non credo più. Le Juve-Inter della sc… - junews24com : Bonnici accusa: «Juve Salernitana, errore evitabile. Le immagini…» -