(Di mercoledì 14 settembre 2022) Tanta voglia di. Non in, ma all'aperto. Tra la gente e per la gente, finalmente. Quattro corsie lungo il mare di Caorle, show di luci, bagno di folla. E fra tre giorni il matrimonio con ...

Gazzetta_it : Jacobs chiude in bellezza, festa coi bimbi e in pista prima del sì -

La Gazzetta dello Sport

...che si sistema su un lettino, la musica nelle orecchie, e comincia il massaggio di riscaldamento al suo corpo di cristallo;che si toglie la tuta e scopre lo stesso taping tricolore ...... mentre l'azzurra Elena Vallortigara , bronzo ai Mondiali di Eugene 2022,in quinta ... Lo statunitense Trayvon Bromell , in assenza del campione olimpico Marcell, si prende il diamante ... Jacobs chiude in bellezza, festa coi bimbi e in pista prima del sì Festa speciale per il campione olimpico a Roma, insieme tra gli altri al coach Camossi e all’ostacolista Dal Molin ...L’olimpionico si racconta a pochi giorni dal matrimonio: «Sarà un passo molto importante della mia vita ma poi voglio il Mondiale» ...