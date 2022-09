Italiani all’estero, De Meo: “Attenti ai ritardi dei plichi elettorali” (Di mercoledì 14 settembre 2022) Voto Italiani all’estero, De Meo (FI): “Attenzione ai ritardi dei plichi elettorali” – «Come Responsabile del Dipartimento di Forza Italia “Italiani nel mondo” – dichiara l’On. Salvatore De Meo – ho scritto al Ministro degli Esteri, Di Maio, e alle rispettive strutture ministeriali competenti in merito ad alcune segnalazioni che mi sono arrivate da tantissimi nostri connazionali che vivono e votano all’estero. «Infatti, seguendo con grande attenzione le dinamiche elettorali, sono quotidiane le mie interlocuzioni con candidati e cittadini Italiani iscritti all’AIRE, e purtroppo, a ridosso della scadenza per il voto all’estero (giovedì 22 settembre alle ore 16:00), molti di questi lamentano la mancata ricezione a ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 14 settembre 2022) Voto, De Meo (FI): “Attenzione aidei” – «Come Responsabile del Dipartimento di Forza Italia “nel mondo” – dichiara l’On. Salvatore De Meo – ho scritto al Ministro degli Esteri, Di Maio, e alle rispettive strutture ministeriali competenti in merito ad alcune segnalazioni che mi sono arrivate da tantissimi nostri connazionali che vivono e votano. «Infatti, seguendo con grande attenzione le dinamiche, sono quotidiane le mie interlocuzioni con candidati e cittadiniiscritti all’AIRE, e purtroppo, a ridosso della scadenza per il voto(giovedì 22 settembre alle ore 16:00), molti di questi lamentano la mancata ricezione a ...

LauraGaravini : Tanti i risultati raggiunti. E lo stesso, molti nuovi obiettivi da perseguire. Per e con gli italiani all’estero. I… - borghi_claudio : Per gli Italiani all'estero che stanno votando ricordo che il simbolo per i partiti del centrodestra è unico ed è q… - matteosalvinimi : Amici italiani all'estero, anche a voi spetta il compito di scegliere chi governerà l'Italia per i prossimi cinque… - No_Islam_ : @matteorenzi Renzo vuole mandare altri italiani all'estero a cercare lavoro. Lei che il lavoro negli Emirati Arabi… - Innovandiamo : Il voto degli italiani all’estero ha vari problemi -