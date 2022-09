iOS 16 regala agli iPhone la vibrazione della tastiera originale

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 14 settembre 2022) iOS 16 ha finalmente introdotto la(feedback aptico) per ladegli, una novità che gli utenti attendevano da tempo. Adesso scopriremo insieme come fare per attivare la funzione. Una volta aggiornato il proprioad iOS 16 non servirà molto altro per ottenere laa conferma di aver premuto con efficacia un qualsiasi suo tasto (non che ne ce sia per forza necessità, ma c’è chi è abituato alla funzione, soprattutto provenendo da Android). Bisogna recarsi in ‘Impostazioni‘, poi su ‘Suoni e feedback aptico‘, dopo di che su ‘back‘ ed infine schiacciare su ‘back aptico‘ per attivare l’opzione. Come potete vedere, trattasi di passaggi facili, che, dopo essere stati eseguiti, vi consentiranno ...