Insigne: ”Napoli è casa mia, non nascondo che mi manca. Spero che…” (Di mercoledì 14 settembre 2022) Intervenuto ai microfoni di Dazn, Lorenzo Insigne ha parlato così della sua avventura a Toronto, senza dimenticare Napoli Leggi su golssip (Di mercoledì 14 settembre 2022) Intervenuto ai microfoni di Dazn, Lorenzoha parlato così della sua avventura a Toronto, senza dimenticare

klittle54 : RT @Spazio_Napoli: Lorenzo #Insigne si confessa ai microfoni di #Dazn nel corso dello speciale #Toronto Little Italy, disponibile da oggi s… - NapoliAddict : Insigne: «Mi manca giocare con la maglia del Napoli, ma non mi pento della scelta Toronto» #Napoli… - CalcioNews24 : #Insigne torna a parlare dell'addio al #Napoli e della scelta #Toronto - Spazio_Napoli : Lorenzo #Insigne si confessa ai microfoni di #Dazn nel corso dello speciale #Toronto Little Italy, disponibile da o… - Paroladeltifoso : Insigne: ” Napoli è casa mia, se andrò via da qua, è per tornare a Napoli” -