In missione per conto di Meloni. Urso tranquillizza gli Usa e spaventa Salvini (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il Meloniano vola a Washington a garantire la linea atlantista e anti-russa. "Al momento l'Italia non è coinvolta nel report degli 007 americani ma le cose possono cambiare". Giorgia vuole lui come sottosegretario con delega ai Servizi, uomo dei dossier e del deep state, perfetto per bilanciare il leghista al Viminale

