"Hanno bloccato tutto!". Fabrizio Corona, succede poco dopo le prime confessioni su Totti e Ilary

Fabrizio Corona bloccato su Instagram. C'è da dire che l'ex re dei paparazzi, nei giorni scorsi, ha fatto delle storie a dir poco provocatorie su Ilary Blasi e Francesco Totti. Non solo, l'ex marito di Nina Moric ha promesso ulteriori notizie scottanti sulla vicenda privata della ormai ex coppia. A quel punto l'account social di Fabrizio Corona è letteralmente esploso. Ma non si fa per dire: ora come ora risulta irraggiungibile. Se infatti si va sulla pagina Instagram di Corona si vedrà scritto: "Spiacenti, questa pagina non è disponibile". Proprio qui, l'ex re dei paparazzi aveva reso noto – tra le altre cose – anche la schermata che mostrava il tentativo di Totti di contattarlo privatamente.

