Filiera NO CAP a Buccino, Franzese: "Una rete etica per sottrarre i lavoratori dai caporali"

Buccino (Sa) – "Da La Fiammante l'invito al mondo dell'imprenditoria ad aderire alla rete NO CAP per favorire una Filiera etica contro il caporalato e a tutela dei diritti dei lavoratori". È il messaggio lanciato agli industriali del settore agroalimentare dall'imprenditore Francesco Franzese, amministratore delegato dell'industria conserviera Icab-La Fiammante sita nella zona industriale di Buccino dove stamane, nel corso di un convegno che ha visto tra gli altri, la partecipazione del presidente dell'associazione "NO CAP", Yvan Sagned, del viceprefetto Vincenzo Amendola e del vice questore di Salerno, Giuseppe Fedele, Caritas e Diocesi di Salerno e Teggiano, è stato presentato il progetto pilota di fiera etica NO CAP.

