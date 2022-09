Elezioni Brasile: l’ambiente entra nel dibattito (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il 2 ottobre si terranno le Elezioni in Brasile e l’ambiente entra nel dibattito. Oltre il 70% dei brasiliani si dice favorevole ad un governo che dia più priorità all’ambiente. Tuttavia sarà difficile che ciò possa davvero accadere. Elezioni Brasile: si accende il dibattito sull’ambiente Si avvicinano le Elezioni in Brasile. Il presidente in carica Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il 2 ottobre si terranno leinnel. Oltre il 70% dei brasiliani si dice favorevole ad un governo che dia più priorità al. Tuttavia sarà difficile che ciò possa davvero accadere.: si accende ilsulSi avvicinano lein. Il presidente in carica

FaceBook nella campagna elettorale brasiliana Di più: il gruppo ha detto "di essersi preparato da tempo per le imminenti elezioni in Brasile, sperimentando anche nuovi strumenti". Fra gli altri, un'etichettatura di tutti i post relativi alla "... Perché quello del Qatar sarà il mondiale del cambiamento ...- da 112 milioni di dollari per Francia '98 agli oltre 2 miliardi e mezzo circa di Brasile 2014 (in ... eleggendo per la prima volta con elezioni dirette 30 dei 45 membri del Consiglio della Shura che - ... Elezioni Brasile: l'ambiente entra nel dibattito Si avvicinano le elezioni in Brasile. Si accende il dibattito sulle politiche ambientali. I brasiliani vogliono un cambiamento. Leader indigeno ucciso in Brasile Il leader indigeno Guarani-Kaiowá Vitorino Sanches è stato ucciso da un gruppo armato nella città meridionale brasiliana di Amambai, poco più di un mese dopo essere sopravvissuto a un attacco ...