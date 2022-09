Deltaplanista Soccorso sul Monte Valinis 

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Tra le 13 e le 14.45 circa si è svolto un intervento disulValinis per unprecipitato poco dopo il decollo. L’uomo, un pilota di nazionalità polacca del 1982, ha perso il controllo del velivolo a causa del vento da nord che lo ha spinto verso il basso. A soccorrerlo è stato l’elidel Suem di Pieve di Cadore che ha sbarcato il personale sul posto e ha provveduto a stabilizzarlo e imbarellarlo per imbarcarlo e condurlo all’ospedale di Pordenone. Per lui un forte trauma alla.schiena. Al.campo base erano pronti a intervenire a supporto delle operazioni i tecnici della stazione di Maniago delAlpino.

