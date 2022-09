Così Draghi vuole cancellare il pasticcio dell’aumento degli stipendi ai manager pubblici (Di mercoledì 14 settembre 2022) Dopo giorni di polemiche, l’ormai ex maggioranza ha trovato l’accordo sulla conversione del decreto aiuti bis fermo al Senato, sbloccando i 17 miliardi di sostegni a famiglie e imprese che la campagna elettorale rischiava di cancellare. È stata trovata la mediazione sul Superbonus, prevedendo che la responsabilità in solido nella cessione dei crediti scatterà solo a seguito di violazioni con dolo o colpa grave. I partiti fanno a gara per intestarsi il merito dell’accordo, ma tra gli emendamenti approvati spicca la deroga al tetto di 240mila euro degli stipendi dei dirigenti pubblici. Una modifica che avrebbe irritato il premier Mario Draghi, che ha preso subito le distanze: «Si tratta di una dinamica squisitamente parlamentare», fanno sapere da Palazzo Chigi. Proposta da Forza Italia e approvato in ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 14 settembre 2022) Dopo giorni di polemiche, l’ormai ex maggioranza ha trovato l’accordo sulla conversione del decreto aiuti bis fermo al Senato, sbloccando i 17 miliardi di sostegni a famiglie e imprese che la campagna elettorale rischiava di. È stata trovata la mediazione sul Superbonus, prevedendo che la responsabilità in solido nella cessione dei crediti scatterà solo a seguito di violazioni con dolo o colpa grave. I partiti fanno a gara per intestarsi il merito dell’accordo, ma tra gli emendamenti approvati spicca la deroga al tetto di 240mila eurodei dirigenti. Una modifica che avrebbe irritato il premier Mario, che ha preso subito le distanze: «Si tratta di una dinamica squisitamente parlamentare», fanno sapere da Palazzo Chigi. Proposta da Forza Italia e approvato in ...

