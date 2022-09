Chelsea vs Red Bull Salisburgo – pronostico e possibili formazioni (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il Chelsea affronta il Red Bull Salisburgo nel Gruppo E della Champions League mercoledì 14 settembre, con i Blues che cercano di vincere la prima partita di Graham Potter alla guida del club. Il Salisburgo, nel frattempo, ha ottenuto un rispettabile pareggio per 1-1 contro il Milan la scorsa settimana. Il calcio di inizio di Chelsea vs Red Bull Salisburgo è previsto alle 21 Anteprima della partita Chelsea vs Red Bull Salisburgo : a che punto sono le due squadre Chelsea È stata una settimana tumultuosa per il Chelsea, che ha deciso di licenziare Thomas Tuchel dopo la sconfitta per 1-0 contro la Dinamo Zagabria di martedì scorso, prima di sostituirlo poco più di 24 ore dopo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 14 settembre 2022) Ilaffronta il Rednel Gruppo E della Champions League mercoledì 14 settembre, con i Blues che cercano di vincere la prima partita di Graham Potter alla guida del club. Il, nel frattempo, ha ottenuto un rispettabile pareggio per 1-1 contro il Milan la scorsa settimana. Il calcio di inizio divs Redè previsto alle 21 Anteprima della partitavs Red: a che punto sono le due squadreÈ stata una settimana tumultuosa per il, che ha deciso di licenziare Thomas Tuchel dopo la sconfitta per 1-0 contro la Dinamo Zagabria di martedì scorso, prima di sostituirlo poco più di 24 ore dopo ...

