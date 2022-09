Basket, Nicolò Melli: “C’è grande rammarico, ma sono orgoglioso di questo gruppo” (Di mercoledì 14 settembre 2022) La corsa dell’Italia si è fermata a un passo da un’altra clamorosa impresa. Nei quarti di finale degli Europei 2022 di Basket gli azzurri di Gianmarco Pozzecco, reduci dalla grandissima vittoria contro la Serbia, hanno lottato fino alla fine contro la favoritissima Francia e si sono poi arresi all’overtime per 93-85. Per il Bel Paese si tratta della quarta eliminazione consecutiva ai quarti di finale in campo continentale. “È un peccato. Avevamo un buon vantaggio ma non siamo stati cinici in tutti i momenti – ha affermato Nicolò Melli al termine della partita ai microfoni di Sky Sport -. Detto questo sono veramente molto orgoglioso di questo gruppo. Ogni anno facciamo un passo avanti e l’anno prossimo sarà quello buono”. Il numero 9 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 settembre 2022) La corsa dell’Italia si è fermata a un passo da un’altra clamorosa impresa. Nei quarti di finale degli Europei 2022 digli azzurri di Gianmarco Pozzecco, reduci dalla grandissima vittoria contro la Serbia, hanno lottato fino alla fine contro la favoritissima Francia e sipoi arresi all’overtime per 93-85. Per il Bel Paese si tratta della quarta eliminazione consecutiva ai quarti di finale in campo continentale. “È un peccato. Avevamo un buon vantaggio ma non siamo stati cinici in tutti i momenti – ha affermatoal termine della partita ai microfoni di Sky Sport -. Dettoveramente moltodi. Ogni anno facciamo un passo avanti e l’anno prossimo sarà quello buono”. Il numero 9 ...

