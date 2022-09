Ascolti Tv 13 settembre 2022 | in 4 milioni per i Soliti Ignoti

antoniogenna : Ieri e oggi in TV 14/09/2022 — Ascolti italiani di martedì 13 settembre 2022: 2,7 milioni (17,9%) per la prima punt… - Teleblogmag : La replica di #lolitalobosco conquista la prima serata #ascoltitv, ottimo anche #floris con #dimartedi su #la7 Isc… - shareattiva : RT @Mattiabuonocore: Bella Ma’ precipita già al 3% - radioromait : Ascolti Tv di ieri 13 settembre 2022: Access Prime Time e Preserale - Raiofficialnews : #AscoltiTv di martedì #13settembre ?? -

Rai Storia

del 122022 in Prima Serata su Rai1 la fiction in replica de Le Indagini di Lolita Lobosco 2.762.000 spettatori pari al 17,9% di share. Su Canale5 il film Benvenuti al Nord 1.787.000 ...... la quarta condotta dal noto giornalista calabrese, mentre domenica scorsa, l'11, anche la conduttrice veneta è tornata in onda con Domenica In. I risultati d'hanno premiato la ... Ascolti Tv di lunedì 12 settembre - RAI Ufficio Stampa Un decalogo stilato con l'obiettivo primario di aumentare i salari e difendere i redditi da lavoro e da pensione dall'inflazione, rafforzare la contrattazione e riformare il fisco. E poi dire basta al ...Gli spoiler delle prime puntate di Uomini e donne 2022/2023: Armando protagonista subito di una lite in studio ...