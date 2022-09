Addio estate, irrompe l'autunno. Forti temporali e nubifragi con vento, freddo e prima neve in montagna (Di mercoledì 14 settembre 2022) Una perturbazione presente sul nord Europa romperà nelle prossime ore il campo di alta pressione sull'Italia portando piogge e temporali in particolare sulle regioni del centronord. Sulla base delle ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 14 settembre 2022) Una perturbazione presente sul nord Europa romperà nelle prossime ore il campo di alta pressione sull'Italia portando piogge ein particolare sulle regioni del centronord. Sulla base delle ...

3BMeteo : ???? Nel #weekend cambia tutto! #Estate al capolinea, arriva l'#Autunno con un fronte freddo: piogge, temporali e anc… - tlnet_training : Sai come dire #MANNARO in #spagnolo? ?? Per imparare di più follow IG: @tlnet_training????????????????????????? ?? L… - corr1959 : @chefoss @ninersmessimale agnelli andò a pasqua a forte dei marmi ad assicurarsi la parola di allegri, chiacchierat… - leonzan75 : RT @3BMeteo: ???? Nel #weekend cambia tutto! #Estate al capolinea, arriva l'#Autunno con un fronte freddo: piogge, temporali e anche la #neve… - catonano : sono a lutto per la fine dell'estate addio, estate ?? -