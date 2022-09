A rischio chiusura le scuole dell’infanzia paritaria | “Non è una minaccia | ma è una reale possibilità se il governo non ci aiuta

Agenzia_Ansa : Amazon ha annunciato la chiusura temporanea di tutti i pannelli solari sui tetti dei suoi centri logistici e in alt… - orizzontescuola : A rischio chiusura le scuole dell’infanzia paritaria: “Non è una minaccia, ma è una reale possibilità se il governo… - MgCangelli : Frausin (Federdistribuzione): “Caro bollette, aziende della distribuzione a rischio chiusura” - CosenzaChannel : Castrovillari, a rischio chiusura il punto nascita. Laghi: «Disastro da scongiurare» - TelemiaLaTv : Punto nascita di Castrovillari a rischio chiusura Laghi: «Disastro da scongiurare» -

Ilche il decreto così come impostato non produca alcun effetto è molto concreto e non si capiscono francamente le motivazioni di una tale. Per questo ci appelliamo al buon senso e ...... allo scopo di rompere sin dal principio la catena di comportamenti che aumenta ildi ... Due invece i provvedimenti didisposti dalla Procura di Rimini per altrettanti minimarket della ...Noi e alcuni partner selezionati utilizziamo cookie o tecnologie simili come specificato nella cookie policy. Puoi acconsentire all’utilizzo di tali tecnologie chiudendo questa informativa, proseguend ...L’allarme lanciato dal segretario Matteo Masat: “Così è impossibile affrontare l’autunno o l’inverno, sono cifre che i singolo non sono in grado di gestire da ...