Zona_Wrestling : WWE: Lashley difenderà il titolo U.S. settimana prossima a Raw - RobRiva_SOA : @oldladyjfc Spero di no,anche perché Bayley prima che s’infortunasse,doveva proprio affrontare la Belair. Ma in WWE… - LilyJean99 : RT @WWEItalia: .@mikethemiz non vuole interferenze nel suo rematch titolato contro @fightbobby e ha chiesto che avvenga dentro la Steel Cag… - WWENXTSMACKDOWN : RT @WWEItalia: .@mikethemiz non vuole interferenze nel suo rematch titolato contro @fightbobby e ha chiesto che avvenga dentro la Steel Cag… - WWEItalia : .@mikethemiz non vuole interferenze nel suo rematch titolato contro @fightbobby e ha chiesto che avvenga dentro la… -

Zona Wrestling

Money in the Bank 2022/ Wrestling, info streaming video tv: Belair vs Carmella! SUMMERSLAM: sorpresa Logan Paul, Bobbyresta campione. Il ritorno di Edge costa caro al Judgement Day ...Hell in a Cell 2022/ Wrestling, info streaming video tv: Rhodes vs Rollins III I RITORNI DI LOGAN PAUL E PAT MCAFEE,VS THEORY La notte di SummerSlam 2022 sarà l'occasione per rivedere ... WWE: Primo storico match tra Bobby Lashley e AJ Styles, in palio lo US Title This week's WWE SmackDown show will be bolstered by two top Raw stars - though they might not appear on camera. PWInsider's Mike Johnson reports that Bobby Lashley and Austin Theory are both due to be ...New Champions crowned and Fresh Title Match announced for next week on the September 12th edition of the Monday Night Show.