Viaggio tra i regolamenti scolastici. Dal divieto del gioco della palla all'obbligo di indossare la pettorina in gita. Lettera

Inviata da Daniela Dominici - Chissà cosa penserebbero Maria Montessori e Mario Lodi se leggessero alcuni dei regolamenti scolastici per la sicurezza. Sicuramente non ne sarebbero orgogliosi. Eppure, tanto hanno detto e scritto e con loro una miriade di pedagogisti e insegnanti.

