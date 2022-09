Vademecum della moda sostenibile: dieci consigli per i consumatori (Di martedì 13 settembre 2022) Francesca Rulli: “La riduzione dell’impronta idrica nel tessile passa per l’innovazione tecnologica delle aziende e per il contributo attivo dei consumatori” FIRENZE – I temporali che si sono abbattuti in diverse regioni italiane verso la fine dell’estate, spesso violenti e dannosi, non sono affatto sufficienti per riparare i danni di una siccità di portata secolare. Se il 2022 finisse adesso, sarebbe l’anno più caldo di sempre in Italia, ha dichiarato a inizio agosto Michele Brunetti, presidente dell’Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima del consiglio nazionale delle ricerche (Isac-Cnr): nei primi sette mesi infatti la temperatura media ha superato di 0,98 gradi centigradi quella del periodo 1991-2020 e le precipitazioni cumulate sono calate del 46% sempre rispetto al 1991-2020, con un declino più marcato al nord rispetto al ... Leggi su lopinionista (Di martedì 13 settembre 2022) Francesca Rulli: “La riduzione dell’impronta idrica nel tessile passa per l’innovazione tecnologica delle aziende e per il contributo attivo dei” FIRENZE – I temporali che si sono abbattuti in diverse regioni italiane verso la fine dell’estate, spesso violenti e dannosi, non sono affatto sufficienti per riparare i danni di una siccità di portata secolare. Se il 2022 finisse adesso, sarebbe l’anno più caldo di sempre in Italia, ha dichiarato a inizio agosto Michele Brunetti, presidente dell’Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima delo nazionale delle ricerche (Isac-Cnr): nei primi sette mesi infatti la temperatura media ha superato di 0,98 gradi centigradi quella del periodo 1991-2020 e le precipitazioni cumulate sono calate del 46% sempre rispetto al 1991-2020, con un declino più marcato al nord rispetto al ...

