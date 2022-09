Ultime Notizie – Elezioni 2022 estero, a Barcellona errore tipografia “ma voto è valido” (Di martedì 13 settembre 2022) “Barcellona è un caso dove si è prodotto un disguido che ha riguardato una piccola parte di elettori: non tutte le buste degli elettori a Barcellona hanno riscontrato questo problema. E’ successo che nel certificato elettorale la tipografia, che si è assunta piena responsabilità dell’errore, ha scritto ‘referendum abrogativo’ invece che ‘Elezioni politiche’ ma il codice elettore resta lo stesso è il voto è quindi valido“. Il direttore generale per gli Italiani all’estero e le Politiche Migratorie del Ministero degli Esteri, Luigi Maria Vignali, chiarisce così l’episodio di Barcellona nel corso di una conferenza alla Farnesina. “Quest’anno ci siamo focalizzati sulla sicurezza del voto per corrispondenza, abbiamo ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 13 settembre 2022) “è un caso dove si è prodotto un disguido che ha riguardato una piccola parte di elettori: non tutte le buste degli elettori ahanno riscontrato questo problema. E’ successo che nel certificato elettorale la, che si è assunta piena responsabilità dell’, ha scritto ‘referendum abrogativo’ invece che ‘politiche’ ma il codice elettore resta lo stesso è ilè quindi“. Il direttore generale per gli Italiani all’e le Politiche Migratorie del Ministero degli Esteri, Luigi Maria Vignali, chiarisce così l’episodio dinel corso di una conferenza alla Farnesina. “Quest’anno ci siamo focalizzati sulla sicurezza delper corrispondenza, abbiamo ...

enpaonlus : Cagnolina abbandonata in strada, Lala: “randagismo non si combatte con il silenzio” Quando anche l’Assessore dichia… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Le forze ucraine hanno riconquistato nelle ultime 24 ore oltre 20 insediamenti che erano stati occupati d… - SkyTG24 : Morte Regina Elisabetta, la Scozia saluta la sovrana. Da domani il feretro a Londra. LIVE - darionicosia : RT @SkyTG24: Morte #ReginaElisabetta, #Londra esclude la #Russia dagli inviti a funerali. LIVE - Bett1b : RT @enpaonlus: Cagnolina abbandonata in strada, Lala: “randagismo non si combatte con il silenzio” Quando anche l’Assessore dichiara la gra… -