Tentato omicidio ad Avellino, operazione dei Carabinieri: 5 arresti (Di martedì 13 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Dalle prime ore del mattino, i Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino sono impegnati in un'operazione che coinvolge il capoluogo irpino ed alcuni comuni dell'hinterland, per dare esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di 5 persone. Il provvedimento è stato emesso dal G.I.P. del Tribunale di Avellino su richiesta della Procura della Repubblica, per i reati di Tentato omicidio in concorso, minaccia aggravata nonché detenzione e porto abusivo di armi o strumenti atti all'offesa. Sono in atto numerose perquisizioni anche con l'ausilio di unità del Nucleo Carabinieri Cinofili di Sarno. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

