"Sono preoccupata. Quando crescerà...": Eleonora Daniele, i timori per la figlia (Di martedì 13 settembre 2022) "Stare in questo studio e raccontare le vostre storie è una gioia immensa": inizia così Eleonora Daniele la decima stagione di Storie italiane su Rai1. La giornalista padovana inaugura una nuova pagina d'Italia e parte la stagione 2022-2023 di Storie italiane occupandosi del Regno Unito e della morte della Regina Elisabetta. Nei giorni scorsi la giornalista è stata intervistata da DiPiù, il magazine diretto da Osvaldo Orlandini, e ha detto: "Sono preoccupata, penso a Quando Carlotta crescerà e vorrà avere, come tutti i ragazzi, un profilo social…". Da due anni Eleonora è diventata mamma, dopo aver sposato Giulio Tassoni. Un lungo amore coronato dalla nascita della piccola Carlotta. "So che non potrò impedirle di usare i social, ma vigilerò e la accompagnerò in ...

