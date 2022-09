Sinistra in confusione | lo sfondone di Ilaria Cucchi fa infuriare il Pd

Leggi su iltempo

(Di martedì 13 settembre 2022) Non esistono più i fortini rossi. Giorgia Meloni lo ha ripetuto più volte durante la cena della scorsa settimana, organizzata con i propri sostenitori a Firenze. Una chiamata alle armi, una richiesta di impegno che, negli ultimi giorni, si sta trasformando in una prospettiva assai più concreta. Al collegio uninominale per il Senato del capoluogo toscano il centroha scelto come propria candidata. Una decisione che non è piaciuta affatto ai residenti della città famosa in tutto il mondo per le sue bellezze artistiche. Primo, perché si tratta di una persona socialmente impegnata, conosciuta ed apprezzata in tutta Italia grazie alla battaglia per rendere giustizia al fratello, ma che certo non ha alcun legame con la città di Dante e Michelangelo. Durante la sua prima uscita,...