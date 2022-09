"Sicuri che Carlo sia il padre? Forse...": rumors-choc sul principe Harry (Di martedì 13 settembre 2022) Un ritratto senza peli sulla lingua, tutto dedicato a Re Carlo III e alla Casa Reale inglese, al centro dell'attenzione mondiale dopo la morte della Regina Elisabetta. Un ritratto firmato da Marco Benedetto su blitzquotidiano.it, in cui si dà una lettura feroce, a tratti spietata, di quanto accaduto negli ultimi giorni nella famiglia reale. Si parte dalla presunta mano tesa da Carlo al principe Harry, il figlio reietto e in fuga, e alla moglie di quest'ultimo, Meghan Markle: "Da Londra una lezione per il Padrino. Ai nostri giorni non servono più coltelli, veleni e nemmeno bombe. Carlo dice alla nuora infida e traditrice: le auguro fortuna... in California". Insomma, altro che mano tesa... Poi, a strettissimo giro di posta, la seconda bomba, con cui vengono rilanciate antiche dicerie: "E con ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 settembre 2022) Un ritratto senza peli sulla lingua, tutto dedicato a ReIII e alla Casa Reale inglese, al centro dell'attenzione mondiale dopo la morte della Regina Elisabetta. Un ritratto firmato da Marco Benedetto su blitzquotidiano.it, in cui si dà una lettura feroce, a tratti spietata, di quanto accaduto negli ultimi giorni nella famiglia reale. Si parte dalla presunta mano tesa daal, il figlio reietto e in fuga, e alla moglie di quest'ultimo, Meghan Markle: "Da Londra una lezione per il Padrino. Ai nostri giorni non servono più coltelli, veleni e nemmeno bombe.dice alla nuora infida e traditrice: le auguro fortuna... in California". Insomma, altro che mano tesa... Poi, a strettissimo giro di posta, la seconda bomba, con cui vengono rilanciate antiche dicerie: "E con ...

