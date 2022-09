Roma bellissima, ma per metà (Di martedì 13 settembre 2022) Così ha persino un senso questa Roma costruita per vivere di giochi di luce e sprazzi di fantasia, fiduciosa di essere un passo avanti a chiunque là dove tutto si crea e nulla si distrugge. Fatta per ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 13 settembre 2022) Così ha persino un senso questacostruita per vivere di giochi di luce e sprazzi di fantasia, fiduciosa di essere un passo avanti a chiunque là dove tutto si crea e nulla si distrugge. Fatta per ...

c_appendino : Oggi, a Roma, si poteva percepire e toccare con mano l'orgoglio di far parte di questa bellissima comunità… - salvione : Roma bellissima, ma per metà - sportli26181512 : #Roma bellissima, ma per metà: . - rujj98 : @walman1982 Loro due li ricordo benissimo perché fu il periodo in cui iniziai ad andare quasi ogni domenica allo st… - _LOVELYL0VELY : @__H3Y4NG3L pk sad emoji, roma é bellissima, bonus avete l accento ?? -