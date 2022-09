Primi fenomeni al Nord | ancora Caldo al Sud

Leggi su retemeteoamatori

(Di martedì 13 settembre 2022) Il Sud Italia continua a risultare soleggiato con temperature massime che potranno localmente superare i 35°C, complice la ventilazione dai quadranti di Scirocco in rinforzo. Tuttavia una bassa pressione si avvicinerà dalla penisola Iberica e determinerà dell’instabilità, inizialmente sulle regioni delItalia ed in Toscana, per poi coinvolgere anche le regioni centrali da Giovedì.