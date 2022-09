Mosca: "Putin e Xi discuteranno della crisi ucraina" | Papa: "Imploro la pace, folle e tragica guerra" (Di martedì 13 settembre 2022) Per gli 007 ucraini i filorussi portano via le famiglie dalla Crimea. Telefonata Draghi - Zelensky: confermato pieno appoggio ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 13 settembre 2022) Per gli 007 ucraini i filorussi portano via le famiglie dalla Crimea. Telefonata Draghi - Zelensky: confermato pieno appoggio ...

BelpietroTweet : Siccome l’embargo del petrolio russo non ha funzionato, il G7 ci riprova con il tetto al prezzo del greggio esporta… - Natasha12834 : RT @LuigiDeBiase: La disfatta di Izyum apre per i russi una nuova fase in questa guerra, segnata dalla presenza sempre più evidente sul cam… - carlo_masera : RT @alex_orrico: Mentre persino in Russia la propaganda barcolla e i mezzi di informazione iniziamo a riportare le notizie vere dal fronte,… - PaoloFicarra : RT @GabryContessa: a mosca nel 2015 #Renzi da premier in carica depose sei garofani rosa sul luogo dove avvenne l’omicidio (UNO DEI TANTI)… - Dome689 : RT @TgLa7: #Mosca: #Putin e #Xi discuteranno crisi ucraina nei dettagli -