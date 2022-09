Milan, Gazzetta: “Theo e Rafael che coppia rossonera” (Di martedì 13 settembre 2022) Milan, Gazzetta- Secondo la Gazzetta il Milan ha davvero una coppia su cui non può davvero fare a meno in questo momento della stagione. “Due come nessuno Un po’ di dati, per capire. Hernandez e Leao in questo campionato e nel precedente sono stati responsabili del 32% dei dribbling del Milan e del 22% delle occasioni create. Fermare quei due vorrebbe dire togliere a Pioli quasi un terzo del suo potenziale ma… fermare quei due in Italia è quasi impossibile. Troppo talento. Basta guardare l’elenco dei Milanisti che hanno dribblato di piùnegli ultimi 13 mesi. Leao 109 dribbling, Theo 55, Saelemaekers 54, Brahim 47, Bennacer 46, Messias 37. E le occasioni create? Theo 59, Leao 54, Tonali 54, Saelemaekers 40. Un dominio. Non solo, i ... Leggi su seriea24 (Di martedì 13 settembre 2022)- Secondo lailha davvero unasu cui non può davvero fare a meno in questo momento della stagione. “Due come nessuno Un po’ di dati, per capire. Hernandez e Leao in questo campionato e nel precedente sono stati responsabili del 32% dei dribbling dele del 22% delle occasioni create. Fermare quei due vorrebbe dire togliere a Pioli quasi un terzo del suo potenziale ma… fermare quei due in Italia è quasi impossibile. Troppo talento. Basta guardare l’elenco deiisti che hanno dribblato di piùnegli ultimi 13 mesi. Leao 109 dribbling,55, Saelemaekers 54, Brahim 47, Bennacer 46, Messias 37. E le occasioni create?59, Leao 54, Tonali 54, Saelemaekers 40. Un dominio. Non solo, i ...

