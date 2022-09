Marotta: "Proprietà? Scelte sopra alle nostre teste in ballo da 2 anni, ma sono tranquillo" (Di martedì 13 settembre 2022) Beppe Marotta sparge tranquillità là dove c'è inquietudine. E all' Inter potrebbe essercene molta: per i risultati del campo e per ciò che accade a livello di Proprietà. L'amministratore delegato ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 13 settembre 2022) Beppesparge tranquillità là dove c'è inquietudine. E all' Inter potrebbe essercene molta: per i risultati del campo e per ciò che accade a livello di. L'amministratore delegato ...

MurnauQUARTO : @_goodtime__ @smgii1908 25 milioni dritti nel cesso e marotta dovrebbe restare eventualmente con una nuova proprietà via stiven zhang - SevenValaw : RT @marifcinter: #Marotta: 'Voci sul cambio di proprietà? Come area tecnica pensiamo al campo, le cose che sono sopra le nostre teste sono… - zanetinter1 : RT @Erik_4000: ??Marotta: 'Voci sul cambio di proprietà? Come area tecnica pensiamo al campo, le cose che sono sopra le nostre teste sono in… - BorisJo_ker : RT @marifcinter: #Marotta: 'Voci sul cambio di proprietà? Come area tecnica pensiamo al campo, le cose che sono sopra le nostre teste sono… - RickyRudolf1 : RT @marifcinter: #Marotta: 'Voci sul cambio di proprietà? Come area tecnica pensiamo al campo, le cose che sono sopra le nostre teste sono… -