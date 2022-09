LIVE Viktoria Plzen-Inter 0-1 | segna Dzeko su assist di Correa! Mkhitaryan sfiora il bis

tuttointer24 : Viktoria Plzen-Inter 0-1, la sblocca Dzeko: segui la Champions League in Diretta LIVE ???? #Inter #Inzaghi #SerieA… - zazoomblog : LIVE Viktoria Plzen-Inter 0-1: segna Dzeko su assist di Correa! - #Viktoria #Plzen-Inter #segna #Dzeko - internewsit : LIVE - Viktoria Plzen-Inter 0-1: Dzeko sblocca, ma Inzaghi non si accontenta - - sportli26181512 : Viktoria Plzen-Inter, la moviola LIVE: i nerazzurri chiedono il rosso per Sikora: Viktoria Plzen-Inter, partita val… - fcin1908it : LIVE #ViktoriaInter 0-1 (21'): ?? JEMELKA Fallaccio di Jemelka su Dumfries, terzo ammonito nel Viktoria che picchia… -

Tv : ore 18.45 Sky Sport Ore 17:05 - Dove vederla in tvPlzen - Inter, seconda giornata di Champions League, è in programma alle 18.45. La guida Champions League, dove vederePlzen -...Alla Doosan Arena,Plzen e Inter si sfidano per la seconda giornata di Champions League: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAlla Doosan Arena, la sfida traPlzen e Inter valida per la seconda giornata della Champions League 2022 - 23. CLICCA QUI PER AGGIORNARE SintesiPlzen Inter 0 - 1 MOVIOLA ...VIKTORIA PLZEN-INTER 0-1 (20' Dzeko) DI SEGUITO LA DIRETTA TESTUALE DI VIKTORIA PLZEN-INTER 45' - Fischia Scharer, squadre a riposo: Inter in vantaggio per 1-0 ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...