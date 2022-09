Letta esclude gli alleati: “Con Fratoianni e Bonelli non faremo mai un governo” (Di martedì 13 settembre 2022) Durante il dibattito con Giorgia Meloni ospitato dal Corriere della Sera, Enrico Letta si è espresso sui suoi alleati e sulla natura del loro accordo: “Con Fratoianni e i Verdi abbiamo fatto un’alleanza per difendere la coalizione, non faremo un governo con loro”. Sarebbe quindi solo un’alleanza salva seggi quella tra PD e Verdi/ Sinistra italiana. Non salva “poltrone”, secondo Letta, dato che a suo avviso è l’unico modo per bloccare la destra considerando l'”isolamento delle nostre forze politiche”. Presentando figure popolari come Aboubakar Soumahoro e Ilaria Cucchi in seggi blindati, (che forse con candidati dem non sarebbero poi così blindati) la coalizione di centrosinistra spera recuperare alcuni seggi alla destra, ma, rassicura il segretario del PD, dopo le elezioni i suoi ... Leggi su tpi (Di martedì 13 settembre 2022) Durante il dibattito con Giorgia Meloni ospitato dal Corriere della Sera, Enricosi è espresso sui suoie sulla natura del loro accordo: “Cone i Verdi abbiamo fatto un’alleanza per difendere la coalizione, nonuncon loro”. Sarebbe quindi solo un’alleanza salva seggi quella tra PD e Verdi/ Sinistra italiana. Non salva “poltrone”, secondo, dato che a suo avviso è l’unico modo per bloccare la destra considerando l'”isolamento delle nostre forze politiche”. Presentando figure popolari come Aboubakar Soumahoro e Ilaria Cucchi in seggi blindati, (che forse con candidati dem non sarebbero poi così blindati) la coalizione di centrosinistra spera recuperare alcuni seggi alla destra, ma, rassicura il segretario del PD, dopo le elezioni i suoi ...

PaolaSacchi3 : RT @carolpantanifi: 'I temi toccati nel dibattito fra Meloni e Letta. Salvini a Firenze insiste su scostamento subito da 30 mld per aiutare… - carolpantanifi : 'I temi toccati nel dibattito fra Meloni e Letta. Salvini a Firenze insiste su scostamento subito da 30 mld per aiu… - MaBo974 : @MatteoRichetti @CarloCalenda Ecco quindi qual'era il piano di Letta! Usare Bonelli/Fratoianni (e a questo punto no… - squeeze69 : RT @ilgiornale: 'Mia moglie ha un barboncino toy, ma è difficile spacciarlo per un rottweiler'. #GuidoCrosetto stronca senza mezzi termini… - CieloGrigioStop : RT @saperloprima: @CarloCalenda @EnricoLetta @GiorgiaMeloni Esclude la maggioranza del paese... Meloni e il CDX nei sondaggi più negativi h… -